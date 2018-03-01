Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 1 Mart Perşembe

01 Mart Perşembe gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Yaşam, sağlık, ekonomi, piyasa, hava durumu ve spor gibi farklı konu alanlarına dair tüm sıcak gelişmeleri Kanal D ekranlarınız karşısından seyrederek öğrenebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için de haberimizin devamını takip etmeniz yeterli.

Sabah ilk olarak “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni ile güne başlangıç yapıyor. Gündemi meşgul eden tüm sıcak gelişmeleri ve anlık olayları bu sabah bülteninden ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Dizinin son bölümünü seyredemediyseniz bu tekrarını sakın kaçırmayın! 10:30’da “Magazin D” adlı magazin programı ekranlara dahil oluyor. Ünlülerin hayatlarını, kameralara yakalandıkları anları, yaptıkları sanat eserleri ve klipleri gibi akla gelebilecek pek çok konuyu bu magazin gündeminden öğrenebileceksiniz. Her karesi renkli VTR’ler ile zenginleştirilen programdan magazine dair tüm gelişmeleri öğrenebilme fırsatı elde edebileceksiniz.

12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı program yayın akışına dahil olacak. Ünlü camiasının önde gelen bilindik 5 ismi, hafta içi her gün yaşamlarını gözler önüne seren birbirinden farklı olaylarla ekranlar karşısına çıkıyor. 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yepyeni bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen dizinin nefes kesen yeni bölümünü izlerken hem eğlenebilir hem de birbirinden renkli anlara tanıklık edebilirsiniz.

16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara geçiyor. Hafta içi her gün aynı saatte yayına geçen polisiye diziyi, sevdiklerinizle birlikte seyrederek hareketli bir gün geçirebilirsiniz. 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber ” adlı akşam bülteni sizlerle oluyor. Haber dünyasının en çok merak edilen gelişmelerini ve detaylarını bu bültenden izleyerek öğrenebilirsiniz. Siyaset sağlık , ekonomi, emlak , piyasa ve spor gibi akla gelebilecek pek çok konu hakkındaki gelişmeler yayında yerini alıyor.

20:00’da “Vatanım Sensin” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara geçiyor. Sevilen dizinin son bölümünde yaşananları bir kez daha bu yayın akışından takip edebilirsiniz. Nefes kesen dizinin son bölümünde yine heyecan ve gerilim dolu pek çok kesite rastlayabileceksiniz. Ardından 23:15’de “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. 01:45’de “Zihin Patlaması (MIND BLOWN) adlı filmin, ardından da 04:00’da “Küçük Ağa” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz