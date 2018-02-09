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Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Şubat Cuma

09 Şubat 2018 Cuma - 10:28 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 10:28

9 Şubat Cuma gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Sağlıktan yaşama, piyasadan ekonomiye kadar daha pek çok haber içeriği ile yayına geçen bültenden tüm gündem gelişmelerini öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı sürükleyici polisiye dizinin yepyeni bölümü ekranlara geçecek. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bültenini seyredebileceksiniz. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler ekranlarda yerini alıyor. Son dakika haberlerini ve gündem gelişmelerini, tarafsız ve özet başlıklar sayesinde ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçecek. Sevilen diziyi sabah çayınızı yudumlarken seyredebilir ve keyif dolu anlara tanıklık edebilirsiniz.
 
10:30’da “Magazin D” adlı renkli magazin programı sizlerle olacak. Magazin dünyasının tüm şok edici, komik ve renkli VTR’lerini ekranlarınızdan izleyebilme imkanı elde edeceksiniz. Saat 12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı yarışma programı ile yayın devam ediyor. Gün ortasının renkli yayınında, sosyetenin ünlü simalarından olan 5 ayrı kadın cesaret dolu konuşmaları ile hayatlarının gerçeklerini kamera karşısına döküyor. Gündüz kuşağını bir hayli renklendiren programda, hafta içi her gün farklı olaylar yaşanıyor.
 
14:45’de “Hıçkırık” adlı yerli dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Gün ortasının renkli dizisinde her gün birbirinden farklı gelişmeler ele alınıyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerini hafta içi her gün Kanal D ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçecek. Sevilen dizinin heyecan dolu bölümü ile gününüzü daha heyecanlı ve dinamik bir atmosfere bürüyebileceksiniz.
 
Saat 18:45’de “AHmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı canlı haber bülteni ekranlardaki yerini alıyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan piyasaya kadar daha pek çok gelişme sizlerle olacak. 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akşına geçiyor. Polisiye dizide yine birbirinden farklı suçlular adaletin kollarına teslim edilecek.  Ardından 23:45’de canlı canlı yayına geçen “Beyaz Show” adlı komedi dolu eğlence programı sizlerle oluyor. Gecenize hareket katan programı sevdiklerinizle birlikte izleyerek keyif dolu anlara tanıklık edebilirsiniz. 01:45’de “Örümcek İstilası” adlı yabancı sinema filmi ekranlarınıza dahil olacak. 03:00’da “Hıçkırık”, 04:00’da ise “Meryem” adlı iki dizinin tekrar bölümü yayında göze çarpıyor. 
 

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