Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Şubat Cuma

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bültenini seyredebileceksiniz. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler ekranlarda yerini alıyor. Son dakika haberlerini ve gündem gelişmelerini, tarafsız ve özet başlıklar sayesinde ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçecek. Sevilen diziyi sabah çayınızı yudumlarken seyredebilir ve keyif dolu anlara tanıklık edebilirsiniz.
10:30’da “Magazin D” adlı renkli magazin programı sizlerle olacak. Magazin dünyasının tüm şok edici, komik ve renkli VTR’lerini ekranlarınızdan izleyebilme imkanı elde edeceksiniz. Saat 12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı yarışma programı ile yayın devam ediyor. Gün ortasının renkli yayınında, sosyetenin ünlü simalarından olan 5 ayrı kadın cesaret dolu konuşmaları ile hayatlarının gerçeklerini kamera karşısına döküyor. Gündüz kuşağını bir hayli renklendiren programda, hafta içi her gün farklı olaylar yaşanıyor.
14:45’de “Hıçkırık” adlı yerli dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Gün ortasının renkli dizisinde her gün birbirinden farklı gelişmeler ele alınıyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerini hafta içi her gün Kanal D ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçecek. Sevilen dizinin heyecan dolu bölümü ile gününüzü daha heyecanlı ve dinamik bir atmosfere bürüyebileceksiniz.
Saat 18:45’de “AHmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı canlı haber bülteni ekranlardaki yerini alıyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan piyasaya kadar daha pek çok gelişme sizlerle olacak. 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akşına geçiyor. Polisiye dizide yine birbirinden farklı suçlular adaletin kollarına teslim edilecek. Ardından 23:45’de canlı canlı yayına geçen “Beyaz Show” adlı komedi dolu eğlence programı sizlerle oluyor. Gecenize hareket katan programı sevdiklerinizle birlikte izleyerek keyif dolu anlara tanıklık edebilirsiniz. 01:45’de “Örümcek İstilası” adlı yabancı sinema filmi ekranlarınıza dahil olacak. 03:00’da “Hıçkırık”, 04:00’da ise “Meryem” adlı iki dizinin tekrar bölümü yayında göze çarpıyor.