Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Şubat Cuma

9 Şubat Cuma gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Sağlıktan yaşama, piyasadan ekonomiye kadar daha pek çok haber içeriği ile yayına geçen bültenden tüm gündem gelişmelerini öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı sürükleyici polisiye dizinin yepyeni bölümü ekranlara geçecek. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

