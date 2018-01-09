Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Ocak Salı

09 Ocak Salı gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bülteni ile güne başlıyor. Sağlık, ekonomi, yaşam, hava durumu, trafik ve spor gibi farklı dallardaki güncel gelişmeleriyle 7’den 70’e herkesi bilgilendiren bülteni izleyerek merak ettiğiniz konulara cevap bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kızlarım İçin” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışına giriş yapacak. Dram ağırlıklı olan hikayesi ile yeni bölümünü seyrederken yine ekranlarınız başına kilitli kalabiliriniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz tüm detaylar haberimizin devamında…

