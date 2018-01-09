Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Ocak Salı

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bülteni ekranlara gelecek. Gündeme özgü sıcak gelişmeleri ve olayları tek tek ayrıntıları ile ele alan bülteni takip ederek dünya üzerinde neler olduğundan haberdar olabilirsiniz. Daha sonra 09:00’da sezonun yeni dizisi olan “Hıçkırık” tekrar bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Diziyi severek izleyenlerdeniz son bölümünü bir kez daha ekranlarınızdan seyredebilir ve heyecanlı dakikalara ortak olabilirsiniz.
Saatler 10:00!a geldiğinde “Magazin D” adlı keyifli ve eğlence dolu magazin programı ekranları renklendiriyor. Magazin dünyasına özgü tüm gelişmeler, çarpıcı konu başlıkları ile yine hayranlarını şok edecek. Ünlüler camiasına özgü tüm merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz yaşanan ayrıntılar “Magazin D” programında…
11:30’da “Nursel’le Evin Tadı” adlı yemek programı ile karşılaşacaksınız. Birbirinden nefis lezzetlerin hoş sohbet eşliğinde hazırlandığı keyifli yayını izlerken hem eğlenceli bir TV saati geçirebilir hem de denemek isteyeceğiniz farklı tarifler öğrenebilirsiniz. 12:45’de “Ekip Şahane” adlı dekorasyonu konu edilen renkli program ekranlara dahil olacak. Nergis Kumbasar’ın katılımı ile adeta ekip işine dönüşen keyifli yayını izlerken ailelerin mutluluklarına ve sürprizlerle dolu dekorasyon seçeneklerine tanıklık edebilirsiniz.
15:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümünü seyrederek gün ortanızı renkli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Yeni dizinin hemen ardından 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı polisiye olayları ele alan diğer fenomen dizinin tekrar bölümü yayın akışına giriş yapacak. 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı ana haber bülteni ekranlarda dikkati çekiyor. Haber dünyasının en güncel gelişmelerini, ayrıntıları ile ekranlarınız karşısından takip edebilirsiniz.
20:00’da “Kızlarım İçin” adlı sürükleyici dizi ile keyifli ve heyecan dolu bir akşama giriş yapabileceksiniz. 23:30’da yerli bir dizinin tekrarını izleyebilirsiniz. 01:45’de “Ses” adlı gerilim dolu filmin, 04:00’da ise “Kızlarım İçin” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında yer alıyor.