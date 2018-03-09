Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Mart Cuma

09 Mart Cuma gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ile güne merhaba diyecek. Gündeme özgü tüm sıcak gelişmeleri detayları ile çarpıcı şekilde bu bültenden öğrenebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil olacak. Polisiye kesitleri ile heyecan dolu anlar yaşatan diziyi ailenizle birlikte seyrederek hareketli bir akşam yaşayabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

