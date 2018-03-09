Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 09 Mart Cuma

Sabah saat 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni yayına geçecek.Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye, piyasadan hava durumuna kadar akla gelebilecek pek çok konu alanına özgü gelişmeleri ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü sizlerle olacak. Sevilen dizinin son bölümünü seyredemediyseniz bu tekrarını sakın kaçırmayın. 10:30’da “Magazin D” adlı renkli magazin programı ekranlarınıza dahil oluyor. Ünlülerin yaşamına özgü tüm merak edilen gelişmeleri detaylı şekilde bu renkli magazin programında görebileceksiniz.
12:45’de “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınız karşısına geçiyor. Sevilen dizinin tekrar bölümünü sevdiklerinizle birlikte gün ortasında seyrederek keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz. 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin final bölümü ekranlarınıza geçecek. Ekranlara veda eden diziyi, yorgunluk kahvenizi yudumlarken izleyebilir ve birbirinden farklı olaylara tanıklık edebilirsiniz.
16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınızda olacak. Sevilen dizinin tekrar bölümünü izlerken hareketli bir gün geçirebileceksiniz. 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı akşam bülteni ekranlarınıza geçiyor. Haber dünyasının tüm merak edilen gündem gelişmelerini ve olaylarını detayları ile bu bültende görebileceksiniz. Sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa ve hava durumu gibi daha akla gelebilecek pek çok konu alanına özgü gelişmeler seyirci kitlesine aktarılacak.
20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin nefes kesen yeni bölümü ile akşam kuşağı başlıyor. Heyecan dolu anlar yaşatan yeni bölümde hüzünlü, gerilim dolu ve acıklı pek çok kesite rastlayabileceksiniz. 23:45’de “Beyaz Show” adlı canlı yayın programı ile gecenizi renklenecek. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden yayını, sevdiklerinizle birlikte keyif içinde seyredebilirsiniz. 01:45’de “Gülizar” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Hemen ardından 04:15’de “Müzik Arası” adlı program, 04:45’de ise “Küçük Ağa” adlı dizi tekrar bölümü yayına geçecek.