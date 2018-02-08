Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 08 Şubat Perşembe

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bültenini sizlerle olacak. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeleri sabah bülteninden takip edebileceksiniz. Saatler 09:15’e geldiğinde, “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizi ile sabahınızı daha neşeli hale dönüştürebileceksiniz. Ardından 10:30’da “Magazin D” adlı keyifli magazin programı ile karşılaşacaksınız. Magazin dünyasının tüm merak edilen gelişmelerini ve güncel konularını ayrıntıları ile ekranlarınız karşısından takip edebilirsiniz. Ünlülelerin yaşamları,, özel röportajları ve şarkıcıların yeni çıkan klipleri gibi daha akla gelebilecek envai çeşit magazin konusu “Magazin D” ile Kanal D ekranlarınızda!
Saat 12:45’e geldiğinde, “Sosyetik Ev Hanımları” adlı yarışma programının yeni bölümü ekranlarınızı renklendiriyor. Hafta içi her gün aynı saatte yayına başlayan programda, 5 ayrı kadının cesur ve cürretkar konuşmalarına tanıklık edebileceksiniz. Keyifli anlar vaat eden yayını, öğle kahvenizi yudumlarken izleyebilirsiniz.
Yayın akışı, öğle saatlerine doğru fenomen dizilerle devam edecek. 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Nefes kesen yeni bölümü izlerken heyecan dolu anlar yaşayabileceksiniz. Saat 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında yer alıyor. Polisiye kesitleri ile ekranları renkli kılan diziyi hafta içi her gün aynı saatte ekranlarınızdan seyredebilme imkanı elde edeceksiniz.
18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı bülten ile akşam haberleri yayında bulunacak. Siyaset, ekonomi, yaşam, piyasa, sağlık ve spor gibi konu alanlarındaki tüm güncel gelişmeleri çarpıcı konu başlıkları ile ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz.
20:00’da “Vatanım Sensin” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına geçiyor. Nefes kesen heyecanlı yeni bölümde, Cevdet’in tutuklanması tüm Türk askerlerini harekete geçirecek. Azize’nin Yunan Yüzbaşı karşısında verdiği sınav ise seyircilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Heyecanı doruklara çıkaracak yeni bölümü akşam kuşağında izleyemeyi sakın unutmayın! Gece kuşağında ise sevilen yerli dizilerin tekrar bölümleri ile karşılaşacaksınız. 23:30’dan 04:00’a kadar 3 ayrı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza gelecek.