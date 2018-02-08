Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 08 Şubat Perşembe

08 Şubat Perşembe gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Haber dünyasının en güncel gelişmelerini ve olaylarını, detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Vatanım Sensin” adlı dizinin nefes kesen yeni bölümü ekranlarınıza dahil olacak. Heyecan dolu anlar yaşamanızı sağlayan dizi ile harika bir akşam geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

