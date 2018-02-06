Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 06 Şubat Salı

06 Şubat Salı gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Canlı yayına geçen bültenden sağlık, yaşam, ekonomi, siyaset, spor ve hava durumu gibi daha pek çok konuda güncel bilgiler edinebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kızlarım İçin” adlı sürükleyici dizi ekranlarda yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünü seyrederek mükemmel bir akşam geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

