Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 06 Şubat Salı

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bülteni ile sabaha merhaba diyebileceksiniz. Gündeme dair tüm sıcak gelişmeleri ve olayları detaylı şekilde sabah bülteninden öğrenebileceksiniz. Saat 09:15’e geldiğinde “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü başlayacak. Dizinin heyecan dolu son bölümünü seyredemediyseniz bu sabah tekrarını sakın kaçırmayın.
Saatler 10:30’a geldiğinde “Magazin D” adlı eğlence dolu magazin programı ekranlara dahil olacak. Magazin dünyasına özgü tüm ince detaylar yayın akışında yerini alıyor. Ünlülerin yaşamlarından eserlerine, kameralara yakalandıkları popüler duraklardan sahne aldıkları mekanlara kadar tüm çarpıcı gelişmeler bir bir magazin severlere aktarılıyor.
Saatler 12:45’e geldiğinde Kanal D’nin yeni programı “Sosyetik Kadınlar” ekranlarınıza geçiyor. Türkiye’nin en popüler ve modern 5 kadını hafta içi her gün ekranlarınızda seyredebileceksiniz. Cesaret oldukları kadar güzellikleriyle de baş döndüren kadınlar, hayatlarındaki tüm gerçekleri açık şekilde hayranlarına aktarıyor. Gün ortasının eğlence bir TV keyfi gerçekleştirmek istiyorsanız bu renkli programı seyretmeyi unutmayın. Yayın akışının devamında da popüler iki dizi ekranlara dahil oluyor. Öncelikle 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrarı ekranlarınıza geçecek.
Saatler 18:45’e geldiğinde, “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı ana bülten ile akşam haberleri yayında yerini alıyor. Sağlık, yaşam, ekonomi, hava durumu ve trafik gibi tüm güncel gelişmeleri anlık olarak bültenden öğrenebilir, merak ettiğiniz konulara detaylı cevaplar bulabilirsiniz.
20:00’da “Kızlarım İçin” adlı dizinin nefes kesen yeni bölümü hayranları ile bulaşacak. Yeni bölümde, Hüman’ın böbreklerinde meydana gelen sağlık sorunu tüm kızları üzüyor. Heyecan dolu anlar yaşatan diziyi sevdiklerinizle birlikte seyrederek sürükleyici bir akşam yaşayabilirsiniz. Gece kuşağında ise sevilen popüler dizilerin tekrarlarını seyredebilme imkanı elde edeceksiniz. 23:30’dan 04:00’a kadar 3 farklı dizinin tekrarları ile heyecan dolu TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.