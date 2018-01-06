Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 06 Ocak Cumartesi

06:10’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı eğlenceli ve keyifli program sizlerle. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte TV keyfi yapmak isterseniz bu renkli yayını çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. Hemen ardından 07:00’da “Nursel’le Evin Tadı” adlı enfes yemek lezzetlerinin pişirildiği program yayın akışına dahil oluyor. Konukların katılımı ile hoş sohbet havasında geçen yayında yine birbirinden leziz özgün tariflere imza atılacak. Yemek kültürünüze yeni lezzetler eklemek isterseniz sakın seyretmeyi unutmayın.
08:30’da “Hanni & Nanni 3” adlı yabancı sinema filmini seyredebilirsiniz. Sabah sinemasından hemen sonra 09:45’de “Magazin D Cumartesi” adlı eğlence dolu magazin programı ekranlarınıza geliyor. Hafta sonuna özel konuşmalar, özel röportajlar, kameralara yakalanan ünlüler, yeni çıkan filmler ve sanatçılara özgü giyim trendleri gibi daha aklınıza gelebilecek envai çeşit konu bu renkli yayında ele alınıyor.
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel program yayına giriş yapacak. Değerli konukların katılımı ile renkli anlar sunan yayında; sağlık, ekonomi, yaşam, genel kültür, tarih, güncel yaşam gibi daha pek çok konu ele alınıyor. 14:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz.
16:00’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrarı ekranlara geliyor. Geniş hayran kitlesine sahip olan dizinin son bölümünü kaçırdıysanız bu tekrarını izleyerek tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz. 18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı haber bülteni yayın akışına yansıyor. Gündemin tüm sıcak gelişmelerini ve anlık olaylarını tek tek objektif şekilde ekranlarınız karşısından öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Jackie Chan Ejderha Ateşi Chınese Zodıac)” adlı yabancı sinema filmini izleyebileceksiniz. Aksiyon dolu kesitleri ile küçükten büyüğe herkesi ekranlara bağlayan filmi, sevdiklerinizle birlikte seyrederek sürükleyici bir hafta sonu akşamı geçirebilirsiniz. 22:15’de “Yusuf Yusuf” adlı yerli sinema filmi ekranlarınızda. Daha sonra saatler 00:15’i gösterdiğinde “Kanlı Otoyol” adlı yabancı bir sinema filmi daha başlıyor. 01:45’de “Yusuf Yusuf” adlı sinema filmini bir kez daha seyredebileceksiniz. 03:15’de “Hıçkırık” adlı dizi, 05:00’da “Müzik Arası” adlı yayın ekranlarınıza gelecek.