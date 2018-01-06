Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 06 Ocak Cumartesi

06 Ocak Cumartesi gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:10’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı eğlenceli ve keyifli çocuk programı ile güne renkli bir başlangıç yapıyor. Çocukların severek seyrettiği yayın, bu bölümünde keyif dolu kesitleri ile ebeveynlerin de oldukça hoşuna gidecek. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Jackie Chan Ejderha Ateşi Chınese Zodıac)” adlı yabancı sinema filmi yayın akışına başlıyor. Sürükleyici kesitleri ve aksiyon dolu anları ile tüm hayranlarını kendine çeken filmi izleyerek hafta sonu akşamınızı renklendirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi takipte kalabilirsiniz.

