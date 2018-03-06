Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 06 Mart Salı

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni sizlerle oluyor. Türkiye’de ve dünya üzerinde gelişen tüm güncel gelişmeleri ayrıntıları ile bültenden seyredebileceksiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar tüm konu içeriklerine dair haberler ekranlarınızda yer alacak. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı sevilen fenomen dizinin tekrar bölümü ekranlara yansıyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerini izleyemiyorsanız bu tekrarlarını mutlaka seyretmeyi unutmayın.
10:30’da “Magazin D” adlı renkli magazin programı canlı yayına giriş yapacak. Ünlülerin hayatlarına dair merak ettiğiniz tüm detayları bu canlı magazin programı ile açıklığa kavuşuyor. Hafta içi her gün ekranlar karşısına çıkan yayından magazine dair aklınıza gelebilecek pek çok detayı analiz edebilirsiniz. 12:45’de “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız gün ortasına denk gelen bu tekrar bölümünü izleyebilirsiniz.
14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışında yerini alıyor. Nefes kesen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanıyor. 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü sevenleri ile buluşuyor. Sevilen iki diziyi, hafta içi her gün Kanal D ekranlarınızdan izleyebilirsiniz.
18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı akşam bülteni yayına dahil oluyor. Haber dünyasını yakından ilgilendiren tüm dünya gelişmelerini ayrıntılı ve objektif konu başlıkları üzerinden inceleyebilirsiniz. 20:00’da “Manda Yuvası” adlı yerli filmin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. Sevilen sinema filmini sevdiklerinizle veya ailenizle birlikte seyrederek güzel bir akşam geçirebilirsiniz. 22:00’da “Sabit Kanca” adlı bir başka sinema filmi daha yayın akışına geçiyor. Salı akşamını sinema keyfi yaparak geçirmek istiyorsanız bu filmler kaçmaz!
Gece kuşağında sevilen filmlerin ve dizilerin tekrar bölümleri karşınıza çıkacak. 00:30’da yerli bir dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. 02:10’da “Büyük Felaket” adlı film yayın akışında yerini alacak. 04:00’da ise “Küçük Ağa” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz.