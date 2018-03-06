Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 06 Mart Salı

06 Mart Salı gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni ekranlarınız karşısına çıkıyor. Haberin nabzını tutan güncel gelişmeleri ayrıntılı ve tarafsız şekilde seyredebilme imkanı elde edeceksiniz. Akşam bülteninde ise 20:00’da “Manda Yuvası” adlı filmin tekrar bölümü sizlerle olacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

