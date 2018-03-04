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Kanal D yayın akışında bugün neler var? – 04 Mart Pazar

04 Mart 2018 Pazar - 11:41 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 11:41

04 Mart Pazar gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı eğlence ve keyif dolu çocuk programı ile güne merhaba diyor. Sevilen programı sabahın ilk saatlerinde çocuklarınız eşliğinde izleyerek keyif dolu bir sabaha uyanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına geçiyor. Her karesi heyecan, aksiyon, macera ve eğlence dolu olan dizi, bu bölümüyle de yine tüm sevenlerini ekranları başına kilitleyecek gibi görünüyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını incelemeye başlayabilirsiniz.


Sabah 06:45’de “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı renkli çocuk programı karşınıza çıkıyor. Sevilen eğlenceli yayını hafta sonu sabahları Kanal D ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz. Saatler 07:00’a geldiğinde, “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü ile karşılaşabilirsiniz. Dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu bölümü sakın kaçırmayın. Saatler 09:45’e geldiğinde, “Magazin D Pazar” adlı renkli magazin programı sizlerle olacak. Magazin dünyasına özgü tüm yaşanan gelişmeleri bu magazin yayınından öğrenebileceksiniz. Ünlü camiasında neler yaşandığını merak ediyorsanız, hafta sonuna özel olan magazin programını sakın kaçırmayın!
 
13:15’de “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ile yayın akışı devam ediyor. Gün ortasında ekranlar karşısına çıkan programda sağlıktan yaşama, tarihten magazine, spordan diyete kadar akla gelebilecek pek çok konu ele alınıyor. Saatler 14:00’a geldiğinde, “Sahrap’la Anadolu Lezzetleri” adlı enfes tattaki yemek tariflerinin sunulduğu program yayın akışına geçiyor. Birbirinden sağlıklı, renkli ve bol malzemeli tariflerle hem gününüzü renklendirebilir hem de mutfaklarınıza farklı lezzet dokunuşları getirebilirsiniz.
 
15:00’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Hafta içi yayınlanan son bölümde neler olduğunu merak ediyorsanız bu tekrarı mutlaka değerlendirin. 
 
18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı akşam bülteni sizlerle olacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve yaşanan gündem olaylarını haber bülteninden inceleyebilirsiniz.
20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yepyeni bölümünü izleyebileceksiniz. Heyecan dolu dizi ile güzel bir hafta sonu akşamı geçirebilirsiniz. 
 
 23:45’de “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü sizlerle olacak. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu tekrarı sakın kaçırmayın. 02:45’de “Geçmişin İzleri” adlı dramatik sinema filminin tekrar bölümü yayın akışına geçiyor. 04:15’de “5N1K” adlı programın, 05:00’da ise “Küçük Ağa” adlı sevilen dizinin tekrar bölümlerini seyredebileceksiniz.

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