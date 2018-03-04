Kanal D yayın akışında bugün neler var? – 04 Mart Pazar

04 Mart Pazar gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı eğlence ve keyif dolu çocuk programı ile güne merhaba diyor. Sevilen programı sabahın ilk saatlerinde çocuklarınız eşliğinde izleyerek keyif dolu bir sabaha uyanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına geçiyor. Her karesi heyecan, aksiyon, macera ve eğlence dolu olan dizi, bu bölümüyle de yine tüm sevenlerini ekranları başına kilitleyecek gibi görünüyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını incelemeye başlayabilirsiniz.

