Kanal D yayın akışında bugün neler var? – 03 mart Cumartesi

03 Mart Cumartesi gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:30’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı eğlence dolu renkli program ile güne başlıyor. Çocukların masum eğlencesi olan programı keyif içinde seyrederek güzel bir sabaha merhaba diyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Her karesi heyecan dolu olan diziyi, sevdiklerinizle birlikte Kanal D ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

