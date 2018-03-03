Kanal D yayın akışında bugün neler var? – 03 mart Cumartesi

Sabah 06:30’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı keyif dolu çocuk programı ile güne merhaba diyebileceksiniz. Ardından 07:00’da “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen dizinin tekrar bölümünden sonra 09:45’de “Magazin D Cumartesi” adlı renkli magazin programı yayında olacak. Ünlülerin hayatlarına özgü tüm gelişmeleri ve renkli VTR’leri ekranlarınızdan tek tek öğrenebileceksiniz.
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ekranlardaki yerini alıyor. Güncel yaşama özgü gelişmeleri irdeleyen renkli yayını her hafta sonu Kanal D ekranlarınız karşısında görebileceksiniz. Sağlık, yaşam, tarih, ekonomi, piyasa, emlak, sanat ve spor gibi daha akla gelebilecek pek çok konu alanına özgü gelişmelere tanıklık edebileceksiniz.
14:00’da “Amerikalılar Karadeniz’de -2” adlı sinema filmi ile yayın akışı devam ediyor. Sevilen filmi öğle saatlerinde sevdiklerinizle birlikte keyif içinde seyrederek güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ardından 16:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümüne rastlayabileceksiniz.
18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı akşam bülteni ekranlara dahil oluyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve detaylarını bültenden inceleyerek merak ettiğiniz noktalara cevap bulabilirsiniz. Sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa ve spor gibi her konu alanına özgü güncel gelişmeleri analiz edebileceksiniz.
Akşam kuşağında ise “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle. Heyecanlı anlar vaat eden yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyorsanız bu sevilen diziyi sakın kaçırmayın. Sevilen renkli dizinin bitiminden sonra 23:30’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. 02:30’da “Elveda Katya” adlı sinema filmi yayındaki yerini alıyor. Hüzünlü ve heyecan dolu anlar vaat eden filmi izlerken güzel bir hafta sonu gecesi geçirebilirsiniz. Ardından dizilerin tekrar bölümleri ile yayın akışı devam ediyor. 04:15’de “Küçük Ağa” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. 05:30’da ise “Müzik Arası” adlı program yayına geçiyor.