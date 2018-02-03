Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 3 Şubat Cumartesi

3 Şubat Cumartesi gününe ait olan Kanal D yayın akışı sabah 06:30'da Kanal D çocuk Kulübü" adlı eğlence dolu renkli çocuk programı ile güne başlıyor. Çocukların keyifli ve neşe dolu programını, çocuklarınızla birlikte sabahın ilk saatlerinde seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise "Gülizar" adlı yerli dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızı keyiflendirecek. Heyecan ve macera dolu bölümü izlerken sürükleyici bir akşam geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.

