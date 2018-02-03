Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 3 Şubat Cumartesi

Hafta sonuna özel yayın akışı, sabah ilk olarak 06:30'da "Kanal D Çocuk Kulübü" adlı renkli program ile ekranlara geliyor. Sabaha erken uyananlardansanız çocuklarınızla birlikte bu sınırsız eğlencenin hakim olduğu programı seyredebilirsiniz. Ardından 07:30'da "Gülizar" adlı yerli dizinin tekrar bölümü ekranlarınızda yer alacak. Eğer son bölümde neler olduğunu merak ediyorsanız hafta sonuna özel olan bu tekrar bölümü sakın kaçırmayın.
09:45'de "Magazin D Cumartesi" adlı eğlenceli magazin programına rastlayabilirsiniz. Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen tüm gelişmeleri ekranlarınızda yer alıyor ve hafta sonu sabahınız keyif ve eğlence eşliğinde geçiyor.
13:00'da "Şule ile Vitrindekiler" adlı gün ortası programı sizlerle. Güncel yaşam programına her hafta farklı konuklar katılıyor ve yaşama özgü pek çok konu sohbet havasında tartışılıyor. Genel kültür, sağlık, spor, diyet, alışveriş, beslenme, piyasa, mimarlık, ekonomi v siyaset gibi daha akla gelebilecek pek çok konu içeriği ile 7'den 70'e sürükleyici bir program keyfi yaşatıyor.
Gün ortasının devamında ise yerli dizilerin tekrar bölümlerini seyredebileceksiniz. 14:00'da Çocuklar Duymasın" adlı komik ve eğlenceli dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Ardından 16:15'de "Kızlarım İçin" adlı dramatik bir yaşam öyküsünü gözler önüne seren dizinin tekrarı ekranlara dahil oluyor.
18:45'de "Kanal D Haber Hafta Sonu" adlı bülten ile akşam haberleri yayın akışına geçiyor. Gündemin tüm çalkantılı konuları ve son dakika haberleri objektif bakış açısıyla ele alınarak ekranlarınıza geliyor. 20:00'da "Gülizar" adlı dizinin yepyeni bölümü yayında bulunacak. Suzan ile Murat'ın tanışmasına yardımcı olan Gülizar, bu sürükleyici bölümde İzmir'e dönecek ve işlerin rengi biraz daha değişecek. Keyif ve eğlence dolu bir hafta sonu akşamı geçirmek istiyorsanız bu dizinin yepyeni bölümünü sakın seyretmeyi unutmayın.
23:30'da"Siyah Beyaz Aşk" adlı dizini tekrarı ekranlarda yer alacak. 02:15'de "Zihin Patlaması( Mind Blown)" adlı yabancı sinema filmi yayında olacak. 02:30'da Şule ile Vitrindekiler" adlı güncel yaşam programının tekrarı başlıyor. 04:30'da "Müzik Arası", 05:30'da ise Kanal D Çocuk Kulübü" adlı iki yayın akışı daha sizlerle oluyor.