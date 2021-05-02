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Kanal D nisan ayına damga vurdu!

02 Mayıs 2021 Pazar - 12:06 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 12:06

Kurulduğu günden bu yana gerek dizileri gerekse programlarıyla adından sıkça söz ettiren Kanal D, nisan ayında da rakip kanalları geride bırakarak izleyicinin büyük beğenisini kazandı.


Son dönemde “Sadakatsiz”, “Camdaki Kız”, “Şarkılar Bizi Söyler” gibi kaliteli yapımları izleyicileriyle buluşturan Kanal D, yıllar sonra prime time’da tüm ana hedef kitlelerde performansını 9 share bandına taşımayı başardı.
 
 
Kanal D, izleyicinin beklentisini karşılayan doğru hamlelerle 7-8 share bandından sıyrılarak 9 share bandına oturdu. 15 senedir devam eden ve bu alanda rekor kıran “Arka Sokaklar”ın yanı sıra “Çok Güzel Hareketler 2” ve “Hekimoğlu” gibi birkaç sezondur beğeniyle izlenen dizi ve programları bünyesinde bulunduran Kanal D, ekranda yakaladığı başarıyı sosyal medya mecralarında da gösteriyor. Kanalın her yapımı, sosyal medyada gündem oluyor.
 
CUMANIN GALİBİ ARKA SOKAKLAR
 
Kanal D’de yayınlanan Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, geçtiğimiz cuma akşamı ekrana gelen 588’inci bölümüyle yine izlenme rekoru kırdı. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı dizinin bu bölümü, Tüm Kişiler’de 9.10 reyting ve 20.38 izlenme payı alarak reyting listesinin zirvesinde yer aldı.
 

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