Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi "tam puan aldı!"

Kanal D’nin, 2021-2022 yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı. Yeni sezonda ekranda olacak dizi , program ve haber yüzlerinin yer aldığı “Başrol Sensin” temalı tanıtım filmi, ekrana gelir gelmez ses getirdi. Büyük beğeni toplayan film, ilk yayınlandığı akşam #BaşrolSensin etiketi ile Twitter ’ın trend başlıklarında zirveye yerleşti.

Yönetmenliğini Metin Arolat’ın yaptığı tanıtım filminde; Kanal D ’nin yeni sezona da damgasını vuracak dizileri Sadakatsiz, Camdaki Kız, Baht Oyunu, Arka Sokaklar , yakında ekrana gelecek Yargı, gündüz kuşağına renk katan Kırık Hayatlar dizilerinin başrol oyuncuları izleyiciye tek tek “başrol sensin” dedi. Kanal D’nin izleyiciyi ekrana kilitleyen programları Neler Oluyor Hayatta, Gelinim Mutfakta, Ece Üner ile Susma, Çok Güzel Hareketler 2, Arda’nın Mutfağı ve Şarkılar Bizi Söyler’in sevilen ekran yüzleri, güvenilir haberin adresi Kanal D Haber’in sunucuları da yeni yayın dönemi filminde yerini aldı.

ÇOK ÖZEL “BAŞROL SENSİN” POZLARI!

Çekimleri dört gün süren yeni sezon filminin çekimleri sırasında kamera arkasında da eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşandı. Kanal D’nin yüzleri bir kez de objektifin karşısına geçerek “başrol sensin” dedi. Fotoğraf çekimlerine Sadakatsiz’in başrol oyuncuları Cansu Dere Caner Cindoruk , Melis Sezen’den Camdaki Kız’ın yıldızı Burcu Biricik’e, Arka Sokaklar ekibinden Baht Oyunu kadrosuna kadar sevilen oyuncular katıldı. Çekimlerde Yargı’nın yetenekli ikilisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, daha dizi ekrana gelmeden uyumlarıyla dikkat çekti. Kanal D’nin program yüzlerinin neşesi ve heyecanları da fotoğraflara yansıdı.

BAŞROL; İZLEYİCİNİN!

Kanal D; yeni sezon tanıtım filmiyle, yıllardır ekran karşısında birbirinden yetenekli oyuncuları, yıldızları izleyen seyircilerin rolünü değiştiriyor. Onları sadece bir ‘seyirci’ olarak değil, her hikayeye yön veren bir “başrol” olarak görüyor ve yeni sezonda tüm izleyicilerine “Başrol Sensin” diyerek sesleniyor.

Televizyon dünyasında ses getiren, izleyiciden övgü alan “Başrol Sensin” filminin künyesi ise şöyle;

Ajans: Çözüm / TBWA Group

Kreatif Ekip: Ozan Bozkurt, İrem Alkan, Erce Ulusoy, Özgür Biçer, Ahmet Topal, Cansu Özgüreli

Strateji: Ahmet Yener, Can Erdönmez, Serra Demir

Müşteri ilişkileri: Nilhan Akbaş, Ceren Olgaç

Ajans Prodüktörü: Zeynep Hacialioglu

Optimizasyon Direktör: Neslihan Gücüm, Gözde Bilir

Prodüksiyon şirketi: Ge Media

Yönetmen: Metin Arolat

DOP: Alican Akgün

Yapımcı: Alkın Önder

Post Prodüksiyon Süpervizörü: Armağan Pınar Yılmaz

Müzik Tasarım: Ateş Berker

Yardımcı Yönetmen: Taner Serdar

Kostüm Danışmanı: Gülşah Önder

Ses: Emirhan Kankaya

Işık: Özkan Bağçecik