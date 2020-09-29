Kanal D ekranında TV'de ilk kez çok özel bir belgesel!

Hava, su ve toprağın mükemmel dengesiyle yaşayan, benzersiz ekolojik zenginliklere sahip, dünyanın en verimli topraklarından biri olan Anadolu ’da tarım Türkiye’nin hem cevheri, hem de geleceği. Bu cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanan “Tarım Bizim Geleceğimiz” belgeseli, 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

Çekimleri 3 yıl süren, binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz – Anadolu Çiftliği belgesel serisinin bu özel bölümünü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ seslendirip, sundu.

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu’nun vizyon ve desteği ile hayata geçen belgesele katkısı olan isimler ise şöyle; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü-FAO Orta Asya ve Türkiye Sorumlusu Viroel Gutu, FAO Türkiye Sorumlusu Ayşegül Selışık, Girişimci ve Akademisyen Elif Ovalı, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, IBM Bilgi Teknolojileri Mimarı Reha Yurdakul, Girişimci ve Çiftçi Deniz Yüksel Ovalı, Tekfen Holding ve belgeselin onur konuğu TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit.

Yapımını, bugüne kadar uluslararası ve yerli bir çok belgesel eser ortaya koymuş Anadolu Belgesel ekibi gerçekleştirirken, markalı içerik şirketi Circus yönetici yapımcılık ve proje tasarımı rollerini üstlendi. Usta isim Cenk Oruç, yönetmenlik koltuğunun yanısıra, belgesel serisinin kurgusu, metinleri dahil olmak üzere tüm alanlarında eserin ortaya çıkmasında en önemli rolü üstlendi.