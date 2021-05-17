Kanal D dijital özel dizisi Girift’in 4. fragmanı yayında!

Her geçen gün yeni bir kurban ortaya çıkarken bir taraftan da işler git gide daha karmaşık hale gelir. Tüm kurbanları birbirine bağlayan ortak bir isim ortaya çıkar. Olayı çözmeye yaklaştığını hisseden Vural Komiser ise pek çok farklı engel ile karşılaşır. Dosyayı kurcalamaması istenmektedir. Ancak kimsenin bu katili yakalamaktan vazgeçmeye niyeti yoktur.

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer aldığı, senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift yeni bölümleriyle "Her Cuma 18:30'da" ücretsiz olarak Kanal D Dijital Platformlarında!