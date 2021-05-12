Kanal D Dijital Özel Dizisi Girift'in 3. fragmanı

Vural Komiser ve ekibi peşi sıra işlenen cinayetler düğümünü çözmeye çalışırken işin içine yeni isimler eklenir. Bağlantılar artarken sinirler de bir o kadar gerilir. Gerçek fail bulunabilecek mi?

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer aldığı, senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift yeni bölümleriyle "Her Cuma 18:30'da" ücretsiz olarak Kanal D Dijital Platformlarında!