Kanal D Dijital özel dizisi “Girift” başlıyor!

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer alıyor. Senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift, 30 Nisan Cuma saat 18.30’da kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ilk iki bölümüyle yayınlanmaya başlayıp, her cuma saat 18.30’da yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Girift ilk 2 bölümün özeti şöyle;



Bir hafta içinde aynı şekilde işlenen iki cinayetin gizemini çözmeye çalışan emniyet teşkilatına destek olarak gelen Vural Başkomiser, Malatya’daki eski anılarının gölgesinde işe koyulur.



Ekibin karşısında işaretler bırakarak mesaj veren ve kendine dair hiçbir iz bırakmayan bir seri katil vardır. Vural Başkomiser, tüm detaylarıyla olay örgüsünü anlatılırken, karşılarındaki katili tanımaya çalışır.



Öte yandan, ikisi de evli ve gizli bir ilişki yaşayan çiftin başında büyük bir dram yaşanır. Aysun ve Fırat telefona yaptıkları kavga sonrasında başlarına geleceklerden habersizdirler.



Ekip, yaşanan trajediden sonra Fırat’ın eşi Nur’u odağına alır. Onlar iz üzerindeyken, ince kurgulanmış yeni bir trajedi daha gelmektedir.



Girift, yeni bölümüyle her cuma 18.30’da ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında!