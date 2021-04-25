Kanal D Dijital’in ilk dizisi Girift’in fragmanı yayınlandı

Kanal D Dijital’in çok yakında ücretsiz olarak tüm platformlarında yayınlayacağı internete özel dizisi Girift’in fragmanı yayınlandı

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer alıyor. Senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift, fragmanıyla izleyici karşısına çıktı.

Gerilim ve dram iç içe!