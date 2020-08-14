Kanal D Dijital'den 2 özel içerik!

Kanal D’nin dijital platformunda iki özel içerik. www.kanald.com.tr fark yaratan içeriklerini izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor… İşte onlardan ikisi: “Dobra Hip Hop” ve “Yoga Işığı”

Hip Hopun arka bahçesi!

Hip Hop müzik dünyasındaki ünlü isimlerle yapılan “Dobra Hip Hop”, şarkı sözleri, kaydedilen albümler, boyanan duvarlar, perde arkasında yaşanan olaylar, Bahadır Çevik'in moderatörlüğünde her pazar saat 21.00’de yeni videolarıyla kanald.com.tr ve Youtube /KanalD kanalında.

Dobra Hip Hop'ta Bahadır Çevik'in ilk konuğu ‘Türk Rap'inin kara kutusu sayılan Selo! Selo, başından geçen talihsiz olayları, zorlukları, yaşadıklarının kariyerine olan etkisi, yurtdışından gelen yabancı rapçilerle unutulmaz anılarını, Ceza'nın 10. Yıl Konseri'nde yaşananları ve daha pek çok hikayeyi anlatıyor.

Zinde kalmanın formülü

Hindistan'da ortaya çıkan zihin, fizik ve ruhun birleşimiyle yapılan yoga nedir? Nasıl yapılır? Adımları nelerdir? Nefes nasıl alınır? Nasıl arınılır? Yoga eğitmeni Elif Mine’nin hazırladığı Yoga Işığı, basit yoga hareketleriyle günlük hayatta zinde kalmanın formüllerini sunuyor. Yoga Işığı, her pazartesi saat 09.00’da yeni videolarıyla kanald.com.tr ve Youtube/KanalD kanalında.

Neden yogik nefes? Faydaları nelerdir? Yaşam enerjisi prana‘nın bedenimize etkileri nelerdir? Yoga eğitmeni Elif Mine’nin hazırladığı Yoga Işığı, basit yoga hareketleriyle günlük hayatta zinde kalmanın formüllerini sunuyor.