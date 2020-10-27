Kanal D'den yepyeni bir yarışma programı geliyor!

Hafta içi her gün ekrana gelecek "Yatıya Misafirim Var", yakında Kanal D’de başlıyor

Programda, 5 günde, 5 şehir ve şehirlerini temsil eden 5 yarışma cı kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak, geceyi orada geçirecek. O şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak. Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek.

Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

“Kim daha becerikli? Kim daha hamarat? Kim daha misafirperver?” Program, bütün Türkiye’yi, şehirleri, ilçeleri ve köyleri konukseverlikleriyle yarıştıracak.