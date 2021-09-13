Kanal D'den yeni sezona 'Başrol Sensin'li merhaba

Kanal D, yeni yayın dönemine11 Eylül Cumartesi akşamı Boğaz’ın gözde mekanı Kuruçeşme Açıkhava’da düzenlediği muhteşem lansman organizasyonuyla başladı.

Davetin ardından sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun, “Şarkılar Seni Söyler” programını ilk kez canlı sundu. Üç sanatçı, hem davetlilere hem de ekran başındakilere müzik ziyafeti yaşattı.