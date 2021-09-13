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Kanal D'den yeni sezona 'Başrol Sensin'li merhaba

13 Eylül 2021 Pazartesi - 8:49 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 9:18

Kanal D, yeni yayın dönemine “Başrol Sensin” sloganıyla start verdi. Kuruçeşme Açıkhava’da yapılan ve çok sayıda konuğun katıldığı muhteşem geceye ünlü isimler şarkılarıyla renk kattı.


Kanal D, yeni yayın dönemine11 Eylül Cumartesi akşamı Boğaz’ın gözde mekanı Kuruçeşme Açıkhava’da düzenlediği muhteşem lansman organizasyonuyla başladı.
 
 
Davetin ardından sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun, “Şarkılar Seni Söyler” programını ilk kez canlı sundu. Üç sanatçı, hem davetlilere hem de ekran başındakilere müzik ziyafeti yaşattı.
 
Boğaz manzaralı konser alanında düzenlenen davette buluşan ünlü isimler, uzun aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Konuklar, davetin ardından Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Seni Söyler”i izlemek için konser alanına geçti.
 
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin programı ilk kez stüdyo dışında ve canlı yayında seyirciyle buluştu.
 
 
Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, saz çalıp “Bağışla Sevdiğim” türküsünü okudu
 
Gecenin bir diğer sürprizi de Kanal D’nin yıldız isimlerinin sahne alarak şarkı söylemesi oldu. Sevilen dizi “Baht Oyunu”nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Hande Subaşı, Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, “Çok Güzel Hareketler 2”nin yıldızlarından Safa Sarı ve sevilen şarkıcı Ayla Çelik sürpriz şarkılarla geceye renk attı.
 
 
"Baht Oyunu” ekibinden Hande Subaşı, “Ah Ne Günler” ve “Sana Bana Yeter” şarkılarını söyledi
 
 
“Baht Oyunu”nun başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel geceye birlikte geldi
 
Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, “Dizi için sabırsızlanıyorum” dedi
 
 
Aytaç Şaşmaz, Barış Manço’nun “Kara Sevda” şarkısını seslendirdi.
 
 
Tara De Vries, pembe elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismiydi.
 
 
“Arka Sokaklar”ın Engin Başkomiser’i İlker İnanoğlu da gecedeydi.
 
TWITTER’DA ZİRVEDE
 
Yeni yayın dönemi için hazırlanan “Başrol Sensin” temalı tanıtım filmi gecede ilk kez yayınlanırken, #BaşrolSensin etiketi, Twitter’ın zirvesine yerleşti.
 
Ev sahipliğiniKanal D Genel Müdürü Murat Saygı’nın yaptığı geceye, Revna Demirören, İbrahim-Emra Çarmıklı, Kanal D yöneticileri, Ekrem Çatay, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Abdullah Oğuz, Cemal Okan, Mehmet Yiğit Alp, Fatih Enes Ömeroğlu, Pelin Akad gibi birçok ünlü isim katıldı. 
 
 
Emra-İbrahim Çarmıklı, Revna Demirören
 
 
Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı - Demirören TV Reklam Satış Grup Başkanı Gül Okan
 
 
Ayla Çelik, “Seviyoruz Hâlâ” ve “Bağdat” şarkılarıyla geceye renk kattı.
 
 
“Çok Güzel Hareketler 2”nin yıldızlarından Safa Sarı, Hakan Altun’un sevilen şarkısı “Hani Bekleyecektin”i söyledi.
 
 
Geceye eşi Ece Üner’le katılan Deniz Bayramoğlu, sürpriz yapıp sahneye çıktı. Bayramoğlu, saz çalarak “Bağışla Sevdiğim” türküsünü okudu.
 
 
 
Nur Tuğba Namlı
 
 
Özlem Yıldız
 
 
Kaan Urgancıoğlu
 
 
Alper Eskalen - Aslı Sümen
 
 
 
Elif Yılmaz
 
 
Serap Korkmaz-Atakan Arslan
 
 
Defne Kayalar - Ali Bilgin
 
 
Fatih Aksoy
 
 

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Kanal D Başrol Sensin Kuruçeşme
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