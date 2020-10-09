Kanal D’den Yeni Program: “Hem Kadın Hem Anne”

Hem Kadın Hem Anne, alışılagelmiş programların dışında iki bölümden oluşuyor. Her bölüm, İpek Dağıstanlı’nın yönetiminde uzmanların konuk olduğu stüdyo bölümü ile açılıyor ve ilgili konuya dair bir sitcom ile kapanıyor.

Programın stüdyo bölümünde, uzman doktorlardan, ünlü annelere, sosyologlardan, yazar ve kanaat önderlerine kadar birçok konuk ağırlanırken, şehrin nabzını tutacak sokak röportajları da yer veriliyor. Sit-com bölümü ise “Leyla ve Diğerleri” adıyla izleyici ile buluşuyor.

Programın sit-com bölümündeki Leyla karakterini oyuncu Gizem Terzi canlandırırken, kocası Burak rolünü ise Umut Oğuz üstleniyor.