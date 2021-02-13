Kanal D'den keyifle izlenecek bir program!

Türk müziğinin önde gelen isimleri Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ilk kez aynı programda buluşuyor.

25 Şubat’ta Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan yeni müzik ve eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler”in tanıtımı büyük ses getirdi.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği programın tanıtım filmi ekrana gelir gelmez hem izleyicilerden, hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük övgü aldı.

İstanbul’a yakın şirin bir köyde çekilen tanıtım filminde yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve çekimler tüm gün sürdü.

Sibel Can’ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Hakan Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Hüsnü Şenlendirici ise kamyonun kasasında çaldığı klarneti ile tanıtıma renk kattı.