Kanal D'de yeni yarışma: Operasyon 41

Survivor'ın yıldız yarışma cısının sunacağı, formatı yerli bir yarışma olan ‘Operasyon 41’, yakında Kanal D ’de ekrana gelecek. Gittiği şehrin plaka numarasını kod olarak kullanan, 10’ar kişiden oluşan iki takımın yer aldığı ‘Operasyon’un yarışmacıları, askerler gibi eğitimden geçiyor. Çadırlarda kalan yarışmacılara günde bir öğün yemek veriliyor, kaybeden ekipten her hafta bir kişi eleniyor.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun "Kanal D'de Bu Yaz Operasyon Var" başlıklı yazısı şöyle:

"Yürüyüş yaptığım Ormanya Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı çıkışında baktım çimlere uzanmış aynı spor kıyafetleri giyen bir grup insan. Sorunca öğrendim, Kanal D’de ekrana gelecek ‘Operasyon 41’in yarışmacıları olduğunu, akşama yapılacak ‘Kurultay’ çekimlerini beklediklerini. Çekimleri takip edip, yarışma hakkında bilgi almak için akşam tekrar Ormanya’ya gittim. Çekim öncesi ‘Operasyon’un format sahibi Bekir Gündoğdu’yla sohbet edip, yarışma hakkında bilgi aldım. İşte Gündoğdu’nun söyledikleri:

'Operasyon, gittiği şehrin plaka numarasını kod olarak kullanan, formatı yerli bir yarışma. Yakında Kanal D’de başlayacak ‘Operasyon’, silah tutkusunu spora çeviren, bio plastik boncuk mermileri doğada eriyen, hiçbir canlıya ve doğaya zarar vermeyen, 10’ar kişiden oluşan iki takımlı ‘air soft’ bir yarışma. Her iki timin başında profesyonel eğitmenleri var. Kadın-erkek ayrımı yapmadan her takım, askerler gibi eğitimden geçiyor. Çadırlarda kalan yarışmacılara günde bir öğün yemek veriyoruz. Takımlar arasında her gün yarış oluyor. Yarışı kazanan takım, ikinci öğünü yiyor, rakipleri aç kalıyor. Yiyecek çantasının dışında bir de mühimmat sandığı saklıyoruz yarış parkurunda, onu bulan takım da silah yönünden güç kazanıyor. Oyunları kazanan takımın kasasına bir miktar para girerken, kaybeden takımdan her hafta bir kişi eleniyor.'

Bengi ve Aytaç Medya ortaklığında, Kocaeli ’nin Karadeniz sahilinde çekilen yarışma için 120’si sahada, diğerleri stüdyolarda toplam 150 kişilik ekip görev yapıyor. Televizyon izleyicilerinin ‘Survivor’dan hatırlayacağı spor eğitmeni Hasan Yalnızoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği, Emrullah Kaymaz’ın yönettiği yarışmanın editörü, Habertürk yazarıyken 2013'te ‘Survivor’da yarışan Nazenin Tokuşoğlu. Her yarışmacının başında bir, silahında iki (biri kendisini, diğeri attığı mermiyi çeken) kameranın bulunduğu ‘Operasyon 41’de, ‘Siyah Tim’i air soft uzmanı Cenk Çankaya, ‘Tan Tim’iyse emekli JÖH ve PÖH mensubu İsa Aydın eğitiyor.

TİMLERDE KİMLER VAR?