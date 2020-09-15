Kanal D Ana Haber yeni sezonda da iddialı!

Deneyimli haberci Deniz Bayramoğlu’nun sunumu ile ekrana gelen Kanal D Ana Haber, dünyanın ve Türkiye’nin gündemini, son dakika gelişmelerini ekrana getirmeye devam ediyor. Siyasetin tartışılan başlıklarından, dış politikanın gündemine, sokağın nabzından koronavirüs’le ilgili tüm ayrıntılara kadar her şeyi izleyiciye aktarıyor.

Gündemi haber perspektifiyle sunuyor!

Deniz Bayramoğlu, yeni sezonla ilgili olarak “Kanal D Ana Haber, Türkiye’nin tüm renklerini, dünyada yaşananları, sadece haber perspektifiyle yeni yayın döneminde de seyirciye sunuyor” dedi. Bayramoğlu, Kanal D Haber ekibi için de “Haber merkezimiz uzman editör kadrosu, vatandaşın sesini ekrana getiren muhabir ve kameramanları, görüntüyü kare kare inceleyen prodüksiyon ekibi ve tecrübeli haber yönetimiyle, Türkiye’nin haberini seyirciyle buluştuyor.” diye ekledi.

Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumu ile hafta içi her akşam saat 19.00’da Kanal D…