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Kanada'yı etkileyen Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

DHA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 11:21 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 11:21

Ida Kasırgası’nın ABD’nin doğu kıyıları vurmasının ardından Kategori 3 şiddetindeki Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesinde etkili olması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus’a ait Sentinel 3 uydusu Larry Kasırgası’nı uzaydan görüntüledi.


AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida’nın ABD’nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi. Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından dün görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.
 
 

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