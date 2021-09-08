AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida’nın ABD’nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi. Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından dün görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.
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- Kanada'yı etkileyen Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi
Kanada'yı etkileyen Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi
DHA | 08 Eylül 2021 Çarşamba - 11:21 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 11:21