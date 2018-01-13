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Kanada tarihinde bir ilk! Şeref madalyası aldı

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 22:04 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 22:10

Kanada tarihinde ilk kez bir Türk, Kanada toplumuna üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Kanada Şeref Madalyası (Order of Canada)" ile ödüllendirildi.


Kanada’nın Niagara-On-The-Lake kasabasından yaşayan Kanada vatandaşı  95 yaşındaki Türk Dr. Fuad Şahin, ülkedeki Müslüman ve Türk toplumuna yaptığı  katkılardan dolayı Kanada Şeref Madalyası ödülüne layık görüldü.
 
Fuad Şahin, 1958 yılında geldiği Kanada’da 60  yıldır bir şeyler yapmak için çabaladığını, bunun da Kanada makamlarınca takdir  edilmesinden mutlu olduğunu söyledi.
 
 Kraliçe II. Elizabeth’i temsilen görev yapan Kanada Genel Valisi Julie  Payette’nin ofisinden arandığını anlatan Şahin, "Bugüne kadar yaptıklarımdan  bahsederek bana bu ödülü vermek istediklerini söylediler. Bunun için 24 Ocak’ta  Ottawa’da yapılacak törene davet ettiler." dedi.
 
  
 "Evde cuma ve bayram namazları kılardık"
 
Şahin, Kanada’ya geldikleri ilk günlerden itibaren dinlerini yaşamaya  çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:
 
"Niagara’da yaşamaya başladığımızda sadece bir Müslüman aile vardı.  Bizim ev geniş olduğu için Cuma ve bayram namazlarını burada kılardık. Bayram  sabahları Niagara Nehri kıyısına eşim ve çocuklarla sofralar kurar, gelen  Müslümanlarla bayram ederdik. Sonra Müslümanlar gelmeye başladı. Biz de  Niagara’da bir cami açtık."
 
 İlerleyen yıllarda ülke genelindeki Müslümanların dernek ve vakıflar  kurarak organize olmalarını sağladığını, bir araya getirerek yaşadıkları her  kentte birer cami açmalarına ön ayak olduğunu anlatan Dr. Fuad Şahin, "Ardından  33 sene önce Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı’nı kurdum. Bu vakıf bugün de  hala hizmetlerine devam etmektedir." dedi.
 
 "En iyi olmamız lazım"
 
 Şahin, her toplumun iyi insana ihtiyacı olduğunu anlatarak, gençlere  şöyle seslendi: "İyi Müslüman demek, iyi insan demektir. Çocuklara her zaman  ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumda ‘İyiyiz’ derler. Ben de onlara, ‘İyi yetmez, daha  iyi, en iyi olmamız lazım’ derim. Bugüne kadarki her sohbetimde, vaazımda ve  hutbelerimde bundan bahsettim."
 
 Dr. Şahin, daha önce de aralarında Ontario Eyalet Şeref Madalyası'nın  da bulduğu birçok ödüle layık görülmüştü.
 
 Kanada Şeref Madalyası, Dr. Fuad Şahin’e 24 Ocak 2018'de Ottawa’daki  Kanada Genel Valiliği konutunda düzenlenecek törenle verilecek.
 
Genel Valilik bünyesindeki bir seçici kurul tarafından verilen ödül,  zamanın Başbakanı Lester B. Pearson’ın teklifinin Kraliçe II. Elzabeth tarafından  onaylanması üzerine 17 Nisan 1967 yılında ihdas edildi. Kanada Şeref Madalyası, 1  Temmuz 1967'den itibaren sahiplerini bulmaya başladı. Ödül, her yıl belirli  aralıklarla kendi alanlarında etkin hizmetlerde bulunanlara veriliyor.
 
Fuad Şahin
 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Cezayir’deki subaylarından Mehmet Salih’in  oğlu Dr. Fuad Şahin, Kanada'daki Niagara Nehri’nin hemen kıyısında bulunan  Niagara-On-The-Lake kasabasında yaşıyor.
 
Kanada Türk toplumunca "Kuzeydeki son Osmanlı" olarak adlandırılan 95  yaşındaki Şahin, Trablusgarp’ta 1922'de dünyaya geldi ve 1958'de göçtüğü  Kanada’da birçok cami, dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük ederek Türk ve  Müslüman toplumunun sevgisini kazandı.
 
  
 

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Kanada Türk şeref madalyası
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