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Kanada'da son dakika erken seçim kararı! Başbakan Trudeau açıkladı

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 18:35 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 18:38

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelinde 20 Eylül’de federal parlamento seçimlerinin yapılacağını açıkladı.


Başbakan Trudeau, Kanada Genel Valisi Mary Simon ile bugün yaptığı  görüşmede, yasa gereği parlamentoyu feshetmesini ve federal seçimi başlatmasını  istedi.
 
Trudeau, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Genel Vali Mary  Simon’un sunulan erken seçim talebini onayladığını ve Kanada'nın 44. federal  seçimleri için 36 gün sürecek kampanyanın resmi olarak başladığını duyurdu.
 
Kanada’da 20 Eylül 2021'de yapılacak federal erken seçimde,  parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.
 
Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde  açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
 
Kanada’da 2019 yılında yapılan federal seçimlerde, kayıtlı  seçmenlerden 18 milyon 350 bini oy kullanmıştı.
 
Halen 157 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti  olan Justin Trudeau’nun başkanlığındaki Liberal Parti, tek başına iktidar olmak  için gerekli olan 170 milletvekilliğini yakalayamadığı için azınlık hükümeti  durumunda bulunuyordu.
 
Kanada’da bundan önceki seçimler 2019 yılı Ekim ayında yapılmış ve bir  sonraki seçimlerin normal olarak 2023 yılı Ekim ayında yapılması öngörülmüştü.
 
Kanada basınında yer alan kamuoyu anketlerine göre, Liberal Parti  yüzde 35,6’lık bir seçmen desteğine sahip.
 
Bu oranın seçim sandıklarına yansıması, Trudeau’nun çoğunluk hükümeti  kurmak için gereken 170 sandalyeye sahip olacağı anlamına da geliyor.
 
Anketlerde ana muhalefetteki Muhafazakar Parti yüzde 28,8 ve Yeni  Demokrat Parti de yüzde 19,3’lük bir seçmen desteğine sahip görünüyor.
 
Seçim kampanyası, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası altında  geçecek
 
Öte yandan Kanada’daki erken seçim kampanyasının, geçen günlerde  resmen açıklanan Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası altında geçeceği  hatırlatıldı.
 
Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, Kovid-19  salgınında delta varyantının tetiklediği dördüncü dalgaya rağmen, Kanada'nın  yüksek aşılama oranı sayesinde, sağlık ve güvenlik protokolleri uygulanarak  federal bir seçimin güvenli bir şekilde yapılabileceğini söyledi.
 
Kanada Federal Seçim Kurulu Başkanı Stephane Perrault da 36 günlük bir  yarışı ve sonrasındaki seçimleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini  açıkladı.
 

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