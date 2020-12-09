09 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.350 0.78 EURO 9,4700 0.01
USD 7,8390 0.25 ALTIN 465,420 -1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kanada, Pfizer ve BioNTech’in aşısına onay verdi

09 Aralık 2020 Çarşamba - 19:51 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 19:51

Kanada, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımı için onay verdi.


ETİKETLER

Kanada Pfizer BioNTech
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.