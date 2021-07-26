Kanada Göçmenlik başvurusu nasıl yapılır, göçmenlik 2021 şartları nelerdir? Kanada 401 bin yeni göçmen kabul edecek!

Kanada'nın 2021 sonuna kadar toplam 401 bin yeni göçmen kabul edeceği açıklandı. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen, Kanada göçmenlik konusunda dünyaya liderlik etmeye devam ediyor. Bu yıl 401 bin yeni daimi sakini kabul etme taahhüdümüzü yerine getireceğiz. İşler doğru yönde ilerliyor." ifadesini kullandı.Bugüne kadar bir yılda kabul edilecek en fazla göçmen sayısı olan 401 bin kişi arasında, ülke dışından yapılan başvuruların yanı sıra uygun şartlardaki yabancı öğrenciler, geçici yabancı işçiler ve halihazırda Kanada'da bulunan sığınmacılar yer alıyor. Peki Kanada Göçmenlik başvurusu nasıl yapılır, göçmenlik şartları nelerdir?

Kanada Göçmenlik Dairesi verilerine göre, ülkeye en çok göçmenin kabul edildiği yıl, 400 bin 810 ile 1913 yılı oldu. Kovid-19 salgını sonrası artan işgücü ihtiyacını karşılama hedefinde olan Kanada hükümeti, söz konusu açığı kapatmak için 2022'de 411 bin ve 2023'te de 421 bin yeni göçmen almayı hedefliyor. Kanada Göçmenlik Dairesi, haziranda, bir ayda şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 45 bin 100 göçmenlik başvurusunu değerlendirdi. Daire, bu başvurulardan 35 bin 600'üne ülkede daimi oturum izni verdi. Hükümet, salgın nedeniyle kapalı olan sınırlar engelini aşmak için de nisanda, sağlık, tarım, inşaat ve dağıtım hizmetleri gibi mesleklerde çalışan 90 binden fazla mezun öğrenciye ve geçici yabancı işçiye daimi ikamet statüsü verileceğini duyurmuştu.

Kanada Göçmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Kanada’ya göç etmek isteyen kişilerin belli başlı şartları karşılamaları gerekir. Kanada göçmenlik testinden istenilen puana sahipseniz Kanada göçmenlik başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru gerçekleştirilirken en önemli adımlardan biriside doğru kategoride başvuru yapmaktır.

Kanada göçmenlik başvurusu süreci istenilen formların doldurulmasıyla başlar. Forma ek olarak istenilen belge ve evrakların sunulmasıyla devam edilir. Başvuru ve kabul süreçleri 6 ay ile 2 yıl arasında farklılık gösterebilmektedir. Kanada Kültür Merkezi platformunda yer alan Kanada Göçmenlik başvurusu detayları şu şekildedir:

1. Express Entry

2015 yılı Ocak ayında yürürlüğü giren ve şuana kadar en gelişmiş göçmenlik sistemlerinden birisi olarak karşımıza çıktı. Sistem: Gerçekleştirilen başvuruların ortak bir havuzda toplanmasını sağlamaktadır. Express Entry adayları profil bilgilerine göre değerlendiren Kapsamlı Sıralama Sistemi (CRS) üzerine inşa edilmiştir. Aşağıdaki koşullar Kanada göçmenlik puanınızı etkileyen en önemli faktörlerdir.

Beceriler ve iş deneyimi.

Eğitim seviyesi,

İngilizce ve / veya Fransızca bilgisi,

Başvuru sahibinin eşinin veya partnerinin dil yeteneği ve eğitimi.

İş teklifi veya davetiyesi,

Daimi ikamet için bir eyalet programının mevcudiyeti,

Başvuru sahibinin şahsi yetenekleri/iş hayatına katkısı.

Express Entry başvurmak isteyen kişilerin sıklıkla başvuru yaptığı seçenektir.

2. Eğitim Sonrasında Göçmenlik

Kanada göçmenlik başvurusu gerçekleştirecek kişiler için en iyi seçenektir. Puanlama sürecinde en önemli katkıyı “Kanada deneyimi” kazandırmaktadır. Kanada üniversiteleri, Kanada kolejleri veya Kanada yüksek lisans programlarında eğitim alan öğrenciler sürece bir adım önde başlayabilir.

Bunun yanı sıra Kanada’da eğitim alırken yarım zamanlı, eğitim sonrasında tam zamanlı çalışma iznine sahip olabilirsiniz. Kanada Kültür Merkezi, Kanada’da eğitim alanında uzman bir kuruluştur. Kanada’da eğitim hakkında merak ettiğiniz sorulara Kanada Kültür Merkezi ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

3. Kanada Yatırımcı Göçmenlik

Kanada yatırımcı göçmenlik seçeneği ile de Kanada’da göçmen olmayı başarabileceğinizi biliyor muydunuz? Birbirinden farklı seçenekleri bulunan ancak her biri oldukça özel imkanlar sağlayan bu göçmenlik başvurusu sürecine daha yakından bir göz atalım.

Yatırımcılar

Yatırımcı Göçmen Programı deneyimli kişileri ve sermayeyi Kanada’ya çekmeyi amaçlar. Yatırımcıların iş tecrübelerinin olması, en az 800,000 $CAD tutarında varlıkları olması ve 400,000 $CAD tutarında bir yatırım yapmaları gerekmektedir.

Müteşebbisler

Müteşebbis Programı, Kanada’da şirket sahibi olacak ve şirketi faal bir şekilde yönetecek, Kanada ekonomisine katkıda bulunacak ve istihdam yaratacak tecrübeli insanları çekmeyi amaçlar. Müteşebbislerin iş tecrübelerinin olması, en az 300,000 $CAD tutarında varlıkları olması ve Kanada’ya geldiklerine bu koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

Kendini İstihdam Edenler

Kendini istihdam edenlerin kendi işlerini kurma niyetleri ve kabiliyetleri olmalıdır. Bu kişilerden Kanada’nın kültürel veya sosyal hayatına katkıda bulunmaları beklenmektedir. Kanada’da bir çiftlik satın alarak veya işleterek veya sanatsal faaliyetlerde bulunarak (Aktörler,Fotografcılar,Atletler) kendi istihdamlarını yaratabilirler.

4. Girişimciler Veya İş İnsanları İçin Göçmenlik Şansı

Kanada büyük ekonomisiyle girişimciler ve iş insanlarını cezbetmektedir. Eğer Kanada hükumetini ikna edeceğiniz bir fikriniz varsa en iyi Kanada göçmenlik seçeneklerinden birisidir.

300.000 $ net değerinde kişisel ve ticari mülke sahip olmak

En az bir Kanada vatandaşı çalışan,

Bu alanda en az üç yıl iş yapmak.

Çiftçiler için belli kolaylıklar vardır.

5. Atlantic Immigration Pilot Programı

Atlantic Immigration Pilot Programı 4 eyaleti kapsamaktadır. Diğer eyaletlere kıyasla çok daha avantajlı puan sistemine sahip olması ve beklentilerin biraz daha düşük olması Kanada göçmenlik programına katılmayı düşünen öğrenciler için en iyi seçeneklerden birisidir.

Atlantic Immigration Pilot Programı Dahilindeki Eyaletler:

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Nova Scotia

Prince Edward Island