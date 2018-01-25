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Kanada devlet televizyonunda Zeytin Dalı Harekatı'nı anlattı

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 3:00 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 3:00

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Uçaklarımız, terör örgütlerinin silah depolarını ve kullandığı alanları vurmaktadır. Bu konu aşırı özen gösterdiğimiz bir husustur. Operasyon, Kürtlere karşı değil, terör odaklarına karşı yapılmaktadır." dedi.


 Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonunda 15 dakika süreyle  Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.
 
 Kanalın prime-time diliminde ve Kanada'da ülke genelinde yayımlanan  Terry Milewski'nin sunduğu "Power and Politics" (Güç ve Siyaset) isimli programa  katılan Büyükelçi Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki tüm terör örgütlerine  karşı icra edildiğini söyledi.
 
PYD/PKK mensubu teröristlerce son dönemde Türkiye'nin güvenlik güçleri  ve askeri karakollarına yönelik 700 civarında saldırı yapıldığını hatırlatan  Ünal, "PKK ile PYD aynı terör örgütüdür. PKK, ABD, Kanada ve NATO ülkelerince  terör örgütü olarak kabul ve ilan edilmiştir. Bu terör örgütü, bölgedeki Arap,  Kürt ve Türk halkına karşı etnik temizlik yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
 
 "Asıl sorgulanması gereken PYD/PKK'ya silah yardımıdır"
 
Büyükelçi Ünal'a, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, Rusya Federasyonu  ile iş birliği yapmasının nedenleri soruldu.
 
 Ünal, bu soruyu şöyle yanıtladı:
 
 "Asıl NATO üyesi bir ülke olarak, DEAŞ yenildikten sonra da ısrarla  vurguladığımız kaygılarımıza rağmen bazı NATO üyelerinin bu grupla (PYD/PKK)  neden iş birliği yaptığının sorgulanması gerekir. DEAŞ'ın elinde uçak ya da  helikopter olmamasına karşın bu terör grubuna önemli miktarda uçaksavar silahı ve  mühimmatı verilmesinin nedenine bakmak lazım. Keza DEAŞ yenildikten sonra halen  bu gruba silah yardımının neden devam ettiğini anlamak da zordur."
 
   Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesine azami önem  verildiğini vurgulayan Ünal, "Uçaklarımız, terör örgütlerinin silah depolarını ve  kullandığı alanları vurmaktadır. Bu konu aşırı özen gösterdiğimiz bir husustur.  Bir kez daha altını çizmek isterim ki operasyon, Kürtlere karşı değil, terör  odaklarına karşı yapılmaktadır." diye konuştu.
 
  
 

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Zeytin Dalı harekatı Kanada Selçuk Ünal
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