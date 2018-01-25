Kanada devlet televizyonunda Zeytin Dalı Harekatı'nı anlattı

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Uçaklarımız, terör örgütlerinin silah depolarını ve kullandığı alanları vurmaktadır. Bu konu aşırı özen gösterdiğimiz bir husustur. Operasyon, Kürtlere karşı değil, terör odaklarına karşı yapılmaktadır." dedi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonunda 15 dakika süreyle Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Kanalın prime-time diliminde ve Kanada 'da ülke genelinde yayımlanan Terry Milewski'nin sunduğu "Power and Politics" (Güç ve Siyaset) isimli programa katılan Büyükelçi Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı icra edildiğini söyledi.

PYD/PKK mensubu teröristlerce son dönemde Türkiye'nin güvenlik güçleri ve askeri karakollarına yönelik 700 civarında saldırı yapıldığını hatırlatan Ünal, "PKK ile PYD aynı terör örgütüdür. PKK ABD , Kanada ve NATO ülkelerince terör örgütü olarak kabul ve ilan edilmiştir. Bu terör örgütü, bölgedeki Arap, Kürt ve Türk halkına karşı etnik temizlik yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Asıl sorgulanması gereken PYD/PKK'ya silah yardımıdır"

Büyükelçi Ünal'a, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, Rusya Federasyonu ile iş birliği yapmasının nedenleri soruldu.

Ünal, bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Asıl NATO üyesi bir ülke olarak, DEAŞ yenildikten sonra da ısrarla vurguladığımız kaygılarımıza rağmen bazı NATO üyelerinin bu grupla (PYD/PKK) neden iş birliği yaptığının sorgulanması gerekir. DEAŞ'ın elinde uçak ya da helikopter olmamasına karşın bu terör grubuna önemli miktarda uçaksavar silahı ve mühimmatı verilmesinin nedenine bakmak lazım. Keza DEAŞ yenildikten sonra halen bu gruba silah yardımının neden devam ettiğini anlamak da zordur."

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesine azami önem verildiğini vurgulayan Ünal, "Uçaklarımız, terör örgütlerinin silah depolarını ve kullandığı alanları vurmaktadır. Bu konu aşırı özen gösterdiğimiz bir husustur. Bir kez daha altını çizmek isterim ki operasyon, Kürtlere karşı değil, terör odaklarına karşı yapılmaktadır." diye konuştu.