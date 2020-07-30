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Kanada'da skandal! Kilisede yetimleri istismar ettiler

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 1:43 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 1:43

Kanada’nın Newfoundland-Labrador eyaletindeki St. John’s Roma Katolik Piskoposluk Kurumu, 1950’li yıllarda kiliseye ait yetimhanede kalan yetimleri istismar etmekten suçlu bulundu.


Newfoundland-Labrador Eyalet Yüksek Mahkemesi’ndeki davada hakim,  St.John's Roma Katolik Piskoposluk Kurumunun o yıllarda kiliseye ait olan Mount  Cashel Yetimhanesi’nde yaşanan cinsel istismarlardan sorumlu olduğuna  hükmetti. 
 
Şimdi 70’li ve 80’li yaşlarında olan ve o yıllarda yetimhanede  yaşadıkları istismarlar sebebiyle dava açan 4 kişinin avukatı Geoff Budden,  St.John Roma Katolik Piskoposluk Kurumunun dört müvekkiline toplam 2 milyon dolar  ödemek zorunda olduğunu açıkladı. 
 
Kanada kamuoyuna 1980'li yıllarda yansıyan Mount Cashel  Yetimhanesi’ndeki cinsel istismar olayları, Hughes Soruşturması olarak bilinen  kamuoyu araştırması ile resmi kayıtlara geçti.  
 
Hughes Soruşturması  sonunda sorumluların bir kısmı mahkum edilirken  Mount Cashel Yetimhanesi de 1990'da kapatıldı ve binası 1992 yılında  yıkıldı. 
 
Ülke tarihindeki en büyük istismar olayları yatılı kilise  okullarında yaşandı
 
Öte yandan Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı ise 1880'lerin  başında açılan ve sonuncusu 1996'da kapatılan yatılı kilise okullarında yaşandı.   
 
150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak  yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü  rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik  şiddet ile istismara uğradı. 
 
Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına  geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı  da belirlendi.
 
 Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi  deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için,  2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.
 
Bu arada ülke genelindeki federal ve yerel mahkemelerin çoğunda,  halen, kiliseler ile papazların istismarına ilişkin devam eden davalar  bulunuyor. 
 

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Kanada Katolik yetimhane
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