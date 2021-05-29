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Kanada’da okul bahçesinde 215 çocuğa ait ceset bulundu

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:38 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 18:40

Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentinde, eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulundu.


Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’in haberine göre, 1869-1978  yılları arasında faaliyet gösteren Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulunun  bahçesinde, bazıları 3 yaşında olan çocuk mezarları saptandı.
 
Tk'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi şefi Rosanne Casimir,  yaptığı basın açıklamasında, ceset kalıntılarının, kabilelerine mensup ailelerin  çocuklarına ait olduğunu ve bölgede çalışma yapan görevliler tarafından geçen  hafta sonu yeraltına nüfuz eden bir radar yardımıyla keşfedildiğini belirtti.
 
Keşfi "yıllardır konuşulan ancak asla belgelenemeyen, düşünmesi çok  zor kayıplar" olarak nitelendiren Casimir, yerel bir müze görevlisinin, herhangi  bir kaydının bulunup bulunmadığını belirlemek için Royal British Columbia  Müzesiyle birlikte çalışmasına rağmen ölümlerin belgelenmemiş olduğunu kaydetti.
 
Kalıntıları bulunan çocuklardan bazılarının 3 yaşında olduğunu ifade  eden şef Casimir, okulun, Kanada'nın o yıllardaki yatılı kilise okulu  sistemindeki en büyük okul olduğunu hatırlattı.
 
Casimir, "Okulda 500 kadar öğrencinin kayıtlı olduğu göz önüne  alındığında, bu teyit edilen kaybın topluluklarımızı nasıl etkilediğini  anlıyoruz." dedi.
 
Bölgedeki çalışmanın halen devam ettiğini ve grup yetkililerinin,  yerli topluluk üyelerini ve okula giden çocukları olan çevredeki kabileleri  bilgilendirdiğini açıklayan Casimir, "Bu başlangıç ??ama bu haberin niteliği göz  önüne alındığında, hemen paylaşmanın önemli olduğunu hissettik." ifadesini  kullandı.
 
Çalışmaların haziran ayında tamamlanması ve bulguları içeren bir rapor  yayınlanması bekleniyor.
 
Başbakan Trudeau olayı "yürek parçalayıcı" olarak niteledi
 
Öte yandan konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda  bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayı "yürek parçalayıcı" olarak  niteledi.
 
Trudeau paylaşımında, "Eski Kamloops yatılı okulunda bulunan cesetler  haberi kalbimi parçalıyor. Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici  döneminin acı verici bir hatırlatıcısı’." değerlendirmesinde bulundu.
 
Binlerce çocuk ailelerinden zorla alındı
 
Kanada tarihinin en acılı sayfalarından bir olan ve en büyük çocuk  istismarı olarak da nitelendirilen yatılı kilise okullarının ilki, 1880'lerin  başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı.
 
150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak  yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü  rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik  şiddet ile istismara uğradı.
 
Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına  geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı  da belirlendi.
 
Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi  deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için,  2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.
 

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Kanada kilise Kamloops mezarlık
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