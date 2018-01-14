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Kanada'da "Kuzey Kore krizi" için zirve düzenlenecek

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 21:32 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 21:32

Kanada'nın Vancouver kentinde, 16 Ocak'ta Kuzey Kore krizinin ele alınacağı dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.


Zirve, Kanada ve ABD dışişleri bakanlarının ev sahipliğinde  gerçekleştirilecek.
 
Kanada Dışişleri Bakanlığınca zirve için oluşturulan internet  sitesinde, toplantıya, Avustralya, Belçika, Kolombiya, Danimarka, Fransa Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç,  Filipinler, Güney Kore, İsveç, Tayland ve İngiltere’nin katılacağı duyuruldu.
 
Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun  katılması bekleniyor.
 
Açıklamada, Kanada’nın, Kuzey Kore'nin hem bölgesel hem de  uluslararası barış ve güvenlik için gerçek ve büyüyen bir tehdit oluşturan  nükleer ve balistik füze programlarından büyük endişe duyduğu belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar yer verildi:
 
"Müzakereli, diplomatik bir çözümün hem zorunlu hem de mümkün olduğuna  inanıyoruz. Sürekli olarak Kuzey Kore'ye karşı barışçıl, diplomatik bir yaklaşım  için desteğimizi yineledik. Kanada, güvenli ve istikrarlı bir Kore Yarımadası  ortak hedefini gerçekleştirmek için müttefikleri ve bölgesel ortaklarıyla  çalışmaya devam edecektir."
 
Öten yandan, zirveye Çin ve Rusya katılmıyor.
 
Kanada basını, toplantıya Çin ve Rusya'nın davet edilmediğine yer  verdi. National Post gazetesindeki bir yazıda, zirvede Çin ve Rusya’nın temsil  edilmeyeceği, bu nedenle Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang'ın, "Toplantının  yarardan çok zarar getireceğine ve uluslararası toplumu bölücü etkisi olacağına  inandığı" yönünde sözler sarf ettiği aktarıldı.
 
Basında ayrıca, Kanada’nın, Çin ve Rusya’nın zirveye davet edilmesini  istediği ancak ABD’nin buna karşı çıktığı iddiası da yer aldı. Başka bir haberde  ise Çin ve Rusya'nın Kanada'nın davetini reddettiği ileri sürüldü.
 
  

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