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Kanada'da kan donduran iddia: Çok sayıda çocuğun cesedi yakıldı

AA |  02 Temmuz 2021 Cuma - 0:10 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 0:10

Kanada'da British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan 1148 isimsiz çocuk mezarı için tartışmalar sürerken Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi.


 Brantford Bölgesi Yerli Destek Merkezi tarafından yatılı kilise  okullarında kalırken hayatlarını kaybeden çocuklar için bir saygı yürüyüşü  düzenlendi.
 
Brantford Halk Merkezi binasının bahçesinde toplanan binlerce  Kanadalı, öğle saatlerinden itibaren Mohawk Yatılı Kilise Okulu'na kadar yürüdü.
 
Yürüyüşe katılanlardan Doug Enhug, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  babasının da Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda kaldığını söyledi.
 
Enhug, Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda da isimsiz mezarlar olup  olmadığına dair soruya, "Orada hiçbir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar. O  okuldan kurtulan birinden dinledim. Krematoryumda bir cesedi yakarlarken görmüş.  Babamdan da defalarca hikayelerini dinledim. Hem o zamanlar okul alanı 1200  dönümden fazlaymış. Şimdilerde 40 dönüm kadar. Arasalar da ne bulacaklar ki?"  yanıtını verdi.
 
Yürüyüşü düzenleyen Brantford Bölgesi Yerli Destek Merkezi Müdürü  Rebecca Wilson da "Binada krematoryum var. Orada 'çöplerini' yok ettiklerine dair  çok hikaye dinledim. Bölgede yine de arama yapılmasına destek veriyoruz. Aramadan  asla bilemeyiz." dedi.
 
Brantford İslam Merkezi'nin önünden geçen katılımcılara cami  görevlileri tarafından ücretsiz soğuk su dağıtıldı.
 
Yerel polisin önlem aldığı yürüyüşe bölgenin üyesi en kalabalık üç  ayrı motosikletli grubu da destek verdi.

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