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Kanada'da helikopter düştü: 3 ölü

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 21:03 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 0:42

Kanada'nın Quebec eyaletinde düşen bir helikopterde bulunan 3 kişi öldü.


Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier’in yaptığı açıklamaya göre  olay, Montreal'in yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusundaki Drummondville'de  meydana geldi.
 
Sözcü Fournier olayda, helikopter pilotu Jean-Claude Mailhot ile kızı  Jeannie Mailhot ve Nathalie Desrosiers'in hayatını kaybettiğini belirtti.
 
Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, Robinson 44 tipi 4 kişilik  helikopterin özel bir şirkete ait olduğunu söyledi.
 
Polis yetkilileri helikopterin düşmesine neyin sebep olduğunun henüz  bilinmediğini açıkladı.
 
Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma  başlattı.
 

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