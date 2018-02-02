Kanada'da helikopter düştü: 3 ölü

Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier’in yaptığı açıklamaya göre olay, Montreal'in yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusundaki Drummondville'de meydana geldi.
Sözcü Fournier olayda, helikopter pilotu Jean-Claude Mailhot ile kızı Jeannie Mailhot ve Nathalie Desrosiers'in hayatını kaybettiğini belirtti.
Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, Robinson 44 tipi 4 kişilik helikopterin özel bir şirkete ait olduğunu söyledi.
Polis yetkilileri helikopterin düşmesine neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı.
Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlattı.