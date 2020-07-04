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Kanada’da başbakanlık konutuna silahla girmek isteyen şüpheli asker tutuklandı

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 0:57 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 0:57

Kanada’nın başkenti Ottawa’da, ordu mensubu silahlı bir askerin yetkisi olmadan Başbakanlık Konutu'na girmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.


Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Sözcüsü Mike Duheme, Corey Hurren  adlı askerin tam techizatlı halde Rideau Hall olarak  bilinen Başbakanlık Konutu  ile Kanada Genel Valisi’nin resmi ofisinin bulunduğu bahçeye zorla girmek  isterken durdurulduğunu söyledi.
 
Duheme, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin Manitoba’daki biriminde görev  yapan şüphelinin üzerinde olması gerekenden fazla silah bulunduğunu belirtti.
 
Gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan 46 yaşındaki  Hurren'in, tehlikeli ve dikkatsiz şekilde silah taşıma ve izinsiz bölgeye girme  dahil 22 ayrı suçlamadan yargılanacağı kaydedildi.
 
17 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkacak olan Hurren'e yönelik  suçlamalar arasında, terör ya da suikaste teşebbüs gibi unsurlar yer almadı.
 
Başbakan Justin Trudeau veya Kanada Genel Valisi Julie Payette’ye  karşı bir suikast girişimi mi sorularıyla olay ülkede gündemin ilk maddesi haline  gelirken, olay sırasında Başbakan Trudeau ve Genel Vali Payette’nin konutta  olmadıkları bildirildi.
 

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