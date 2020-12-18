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Kanada Boeing 737 MAX tipi uçaklardaki değişiklikleri onayladı

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 1:48 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 1:48

Kanada, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarında yapılan değişiklikleri onayladığını açıkladı.


Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, yaptığı açıklamada,  Boeing firmasının son iki yılda yaşanan kazalar sonrası hangarlara çekilen 737  Max uçaklarında değişikliğe gittiğini ve kendilerinin de bu değişikliklere ilk  aşama onayını verdiklerini söyledi.
 
Bakan Garneau, "Bugünkü doğrulama, sorunu çözmek için yapılan  değişiklikleri tanıdığımız anlamına geliyor ancak, atılacak başka bir adım daha  var. O da, Kanada olarak uçuşa elverişlilik yönergesini yayınlayacağımız Ocak  ayında yapılacak. Uçaklar da bu aşamadan sonra havalanabilecek" dedi.
 
Hükümetin yönergeyi yayımlamasından sonra, prosedürler ve eğitim  kriterlerini karşılamaları koşuluyla havayollarının, Kanada'da Boeing 737 Max'i  tekrar uçurmalarına izin verileceğini kaydeden Bakan, "Bu uçağa çok, çok dikkatli  bir şekilde bakıldı çünkü onu kesinlikle düzelttiğimizden emin olmak istiyoruz.  Ödevimizi düzgün yaptığımıza çok eminiz." diye konuştu.
 
Ne olmuştu?
 
Boeing firması, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol  sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere  hedef olmuştu.
 
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737  Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang  şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin  yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
 
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10  Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için  havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke,  "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava  sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.
 
Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler  arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.
 
Kanada'da da WestJet, Sunwing ve Air Canada şirketleri, kazalar  sonrası 737 Max 8 tipi 24 uçağı hangara çekmiş, Boeing firmasına verdikleri 26  uçağın teslimatını ertelemiş ve 11 uçağın siparişini de iptal etmişlerdi.

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Kanada Endonezya 737 MAX
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