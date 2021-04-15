Kan stoklarımız, kırmızı alarm veriyor

Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Türk Kızılayı’nın kan stoklarında ciddi oranda azalma olduğunu belirterek, “Bolu’da son iki gün içerisinde, sadece 6 adet kan bağışı yapılmış. Kan stoklarımız, ciddi anlamda kırmızı alarm vermeye başladı" dedi.

Bolu'da, pandemi nedeniyle kan bağışları azaldı. Kentte 2 günde toplam 6 adet kan bağışı gerçekleştirildi. Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, kan bağışı yapmak isteyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu hatırlatarak, saat 15.00 – 01.00 saatleri arasında kan alımlarının devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

‘KAN STOKLARIMIZ KIRMIZI ALARM VERMEYE BAŞLADI’

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, ameliyatların yapılabilmesi ve hayati ihtiyaçların giderilmesi konusunda kan bağışı yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sadece insan tarafından üretilen kanın başka bir yerden bulunma şansı yok. Koronavirüs sürecinde ameliyatlar ve ihtiyaçlar devam ediyor. Ancak kan stoklarımız, ciddi anlamda kırmızı alarm vermeye başladı. Ameliyatların yapılabilmesi ve insanların ihtiyaçlarının giderilebilmesi için mutlaka kan bağışında bulunmak gerekiyor.” diye konuştu.

‘SON İKİ GÜN İÇERİSİNDE SADECE 6 ADET KAN BAĞIŞI YAPILMIŞ’