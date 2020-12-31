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Kan donduran tablo! Tam 3 kat daha fazla...
Herkes gözlerini Çin'e ve Wuhan'dan gelen haberlere dikmişken, Rusya ve Fransa'da felaket haberleri yağdı. Rusya'da ölü ve vaka sayılarına ilişkin çıkan haberler şok etkisi yarattı. Fransa'da ise ilk Güney Afrika'da görülen koronavirüsün saldırgan varyantı görüldü. Hükümet alarma geçerken yılbaşı kutlamaları engellemek için devasa bir polis gücünü devreye soktu. İngiltere'den ise acı rekor haberleri moralleri bozdu. Kaynak: AA / Milliyet