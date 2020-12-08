Kan donduran olay! Öldürüp 2 gün boyunca başında beklemiş

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir daireden gelen kötü koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Adrese gelen ekipler, kokunun C bloğun ikinci katındaki daireden geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, evde Tüba Ateş olduğu belirlenen kadının yerde yatan cesedi ile başında bekleyen İsmet Ç.'yi buldu. İsmet Ç. gözaltına alınırken, gelen sağlık ekipleri Ateş'in 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kadının cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
İsmet Ç.'nin Tüba Ateş'i geçen pazar günü bıçaklayarak öldürdüğü, 2 gün boyunca cesedin başında beklediği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
1 AY ÖNCE BALKONDA KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ
Mersin'de, birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38) bıçaklayarak, öldüren ve cansız bedeninin başında 2 gün bekleyen İsmet Ç.'nin (61), yaklaşık 1 ay önce de tartışma sırasında evin balkonunda kabloyla boğmaya çalıştığı öne sürüldü. İkilinin sürekli kavga ettiğini söyleyen, sitede oturanlardan Akgün Babacan, "Site içinde devamlı huzursuzluk oluyordu, bu aile ile ilgili. Adam alkolikmiş. Devamlı içip içip, kadına saldırıyormuş. Ben kadını 1 kere gördüm. Adamı da hiç görmedim" dedi.
Katil zanlısı İsmet Ç.'nin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.