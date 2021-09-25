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Kan donduran olay! Genç futbolcu yanan aracında ölü bulundu

Mustafa İNAN- Barış BUDANOĞLU/ SAMSUN, (DHA) |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 15:27 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 15:31

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 27 yaşındaki amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun, alev alan otomobilinde yanmış cansız bedeni bulundu. Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçenin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
 
 
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.
 
 
Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.  

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Samsun Burak Gündoğdu ölüm
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