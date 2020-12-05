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Kan donduran olay! Çuvalda ölüme terk etmişler

DHA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 17:58

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, sokak hayvanlarını beslemek için gezen bir grup hayvansever, boş arazide çuvalların içinde ölüme terk edilen 12 yavru köpek buldu. İhbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi ekipleri, köpekleri tedaviye aldı.


İnegöl ilçesinde yaşayan Hatice Terkenli ve arkadaşları, sokak hayvanları beslemek için Yenişehir ilçesine gitti. Yenişehir'e bağlı Ayaz Mahallesi mevkiine gelen hayvanseverler, boş araziden köpek sesleri geldiğini duydu. Araziye giden arkadaşlar, seslerin çuvalların içinden geldiğini fark etti. Çuvalları açan hayvanseverler, içlerinde 12 yavru köpek buldu. Hayvanseverler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ölmek üzere olan köpekler, ekipler tarafından barınağa götürülerek tedaviye alındı.
 
'KANIMIZ DONDU, BUNU YAPANLAR VİCDANSIZ'
 
Olaya tepki gösteren hayvansever Hatice Terkenli, "Besleme yapmak için buraya geldik. Kanımızı donduracak şekilde olayla karşı karşıya kaldık. Hayvanları ölüme bırakmışlar. Bunu yapan vicdansızlar. Bunu görenler, ekiplere ihbar etsin" dedi.

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Bursa sokak hayvanları çuval
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