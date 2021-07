Kan donduran istismar sonrası mahalleliden büyük tepki

Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde pazartesi günü, dershaneden dönen A.A.’yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. A.M. daha sonra genç kızın başını taşla ezerek yol kenarına sürükleyip, yakınlarda bulunan bir palet fabrikasındaki kişilerin yanına giderek yolda baygın bir kişiyi gördüğünü söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine gelen ambulansla A.A. Gebze ’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.