06 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kan donduran görüntü! Köpeği iple ağaca astı

DHA |  06 Aralık 2020 Pazar - 1:14 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 1:14

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, M.K., köpeği ağaca iple asarak ölümüne neden oldu. M.K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatılırken, para cezası verildi.


Dün öğle saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesinde M.K., iple bağladığı köpeği ağacın dalına astı. M.K.nın köpeği astığını görenler bağırarak engel olmaya çalışırken, olay yerine geldiklerinde köpeğin can çekişerek öldüğüne şahit oldu. Bahçeye doğru gelenlere size ne der gibi hareketler yapan M.K. evine girdi. Köpeğin ağaca asılı olduğu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki yağdı. Polis sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçerek M.K.yı yakaladı. M.K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanununca idari para cezası uygulandı. 

ETİKETLER

Kocaeli Kartepe ip
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.