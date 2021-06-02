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Kan donduran detay ortaya çıktı! İlişki yaşadığı kadını öldürüp...

Davut CAN/İZMİR, (DHA) |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 18:13

İzmir'in Buca ilçesinde Volkan K. (32) ile Fatma K.'nin (37) tabancayla yaralandığı olayda sır perdesi aralanmaya başladı. Volkan K.'nin otomobiliyle yanına yaklaştığı, ilişki yaşadığı öne sürülen evli Fatma K.yi tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştığı belirtildi.


Buca ilçesi Göksu Mahallesi 690/4 Sokakta dün saat 10.00 sıralarında, birkaç el silah sesinin ardından Volkan K., 34 DMU 109 plakalı otomobilinde göğsünden vurulmuş olarak bulundu. Olayda bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Durumları ağır olan 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.
 
VURUP İNTİHARA KALKIŞMIŞ
 
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Volkan K.nin, otomobille Fatma K.nin yanına yaklaşıp tabancayla vurduğu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştığı belirlendi. Volkan K.nin evli olan Fatma K. ilişki yaşadığı öne sürüldü.  
 
Tedavileri devam eden yaralılardan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Fatma K.'nin ise yoğun bakımdan çıktığı bildirildi. Polis ekiplerinin, henüz yaralıların yazılı ifadesini alamadığı kaydedildi. Bu arada, gözaltındaki 2 kişinin sorgularının da devam ettiği ifade edildi.

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İzmir Buca otomobil
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