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Kan donduran dehşet! 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

DHA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 17:08 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 17:08

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.


Kan donduran dehşet... Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı.
 
Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
 
DURUMU AĞIR
 
Boğazına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. 
 
Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.
 
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