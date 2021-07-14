Kan donduran cinayeti ‘ayarı bozulan’ kamera ortaya çıkardı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs günü saat 04.30 sıralarında, jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslı Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Mesut Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak, öldürdüğünü daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, mahkemece tutuklandı. Aslı Öztürk'ün cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.