17 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.036 0.19 EURO 7,8340 0.31
USD 6,8620 0.09 ALTIN 397,770 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kan bağışında "kritik dönem" uyarısı

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 10:52 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 10:52

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, "Şu an için stoklarımız sağlık kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir." dedi.


Yıldırım, AA muhabirine, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de  etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sağlık  Bakanlığı tarafından önleyici tedbirler alındığını söyledi.
 
Kan hizmetlerinin salgın sürecinde dahi kesilmemesi gereken sağlık  hizmetleri arasında bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, sağlık kuruluşlarında tedavi  gören ve tedavi sürecinde kan bileşenlerine ihtiyaç duyan hastalar olduğunu  vurguladı.
 
Orta Karadeniz bölgesinde Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat  illerini içeren bölgede kan hizmetleri faaliyetlerini sürdürdüklerini dile  getiren Yıldırım, "Son günlerde hava sıcaklığındaki artış, maalesef kan  bağışlarını olumsuz etkilemeye başladı. Şu an için stoklarımız sağlık  kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma  böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir. Bu sebeple 18-65 yaş  aralığındaki tüm vatandaşlarımızı özellikle yaz döneminde uygun oldukları  vakitlerde kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.
 
Bağış noktalarında alınan tedbirler sayesinde vatandaşların gönül  rahatlığıyla kan bağışında bulunabileceğine dikkati çeken Yıldırım, "Kovid-19'a  yönelik bir risk unsuru varsa bağış alanına vatandaşlarımızı almıyoruz. Kişilerin  vücut ısılarını ölçüp bağış alanlarına öyle alıyoruz. Kullanılan malzemeler tek  kullanımlık ve dezenfekte ediliyor. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsun.  Vatandaşlarımızı uygun vakitlerinde kan bağışına bekliyoruz." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Kızılay kan bağışı kritik dönem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.