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Kan bağışına koştular

İHA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:37 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:37

Kilis Kan Merkezi tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Cumhuriyet Meydanı'nda kan toplama aracıyla kan bağışçılarını kabul eden Kilis Kan Merkezi'nin aracına adete vatandaşlar kan bağışında bulunmak üzere akın etti. 
 
Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle gece kan bağışı düzenlediklerini ifade ederek, “Bütün vatandaşlarımız gibi bizler de meydandayız. Vatandaşlardan bağışı alıyoruz. Ramazanda ve pandemi süresinde olduğu gibi kan ihtiyacımızı toparlamayadık. Yoğun bir şekilde kan bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.
 
Vatandaşlar ise kan bağışının önemli olduğunu ifade ederek, “Bugün bize kan lazım değil ama yarın bize lazım olabilir. Bu nedenle kan bağışında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.
 

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